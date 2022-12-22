



Потери России в войне с Украиной перевалили за 100 тысяч военных

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения перевалили за отметку в 100 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 100 400 (+660) человек ликвидировано,

танков ‒ 3003 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5981 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1978 (+6) ед,

РСЗО - 413 (+1) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+1) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1693 (+5),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4615 (+7) ед,

специальная техника - 178 (+0).

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тысяч человек и объяснили почему.