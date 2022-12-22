Потери России в войне с Украиной перевалили за 100 тысяч военных
Потери россиян с начала полномасштабного вторжения перевалили за отметку в 100 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 100 400 (+660) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3003 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5981 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1978 (+6) ед,
- РСЗО - 413 (+1) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+1) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1693 (+5),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4615 (+7) ед,
- специальная техника - 178 (+0).