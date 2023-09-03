



Новый участок фронта: ВСУ высадили десант и ударили по позициям РФ на Юге

Подразделения украинской армии добились нового успеха на Кинбурнской косе (юг Николаевской области), где накануне смогли закрепиться и продвинуться. Об этом сообщает Telegram-канала Kravchuk.



OSINT-аналитики подтверждают высадку украинского десанта с последующим наступлением, основываясь на видео россиян, на котором они пытаются сдержать украинское наступление.



“Зафиксировано присутствие и продвижение ВСУ на данном участке фронта. Пока без деталей, никто это не комментирует, только россияне публикуют видео. За последнее время с нашей стороны довольно часто производятся операции данного типа, поэтому ждем больше интересных новостей”, – пишет эксперт.



Действуя на Юге, в дельте Днепра, украинские подразделения регулярно высаживаются на левом берегу, устраивая вылазки диверсантов и Сил специальных операций. На данный момент на Левобережье создано сразу несколько плацдармов, которые россияне не могут выбить.



Таким образом, ВСУ смогли создать еще один плацдарм, на этот раз на Кинбурнской косе.