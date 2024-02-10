



Ночной обстрел Харькова: среди погибших трое детей

Во время пожара в Харькове погибли семь человек, среди них трое детей. Спасатели продолжают гасить огонь.



Об этом сообщает Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.



"На 06:50 известно о семи погибших в Харькове, среди них трое детей - 7 и 4 лет, а также младенец", - сообщил начальник полиции Владимир Тимошко.



Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию.



"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", - написал Синегубов.



Ночью Россия совершила атаку на Харьков при помощи БПЛА. В результате попадания в АЗС загорелось горючее. Загорелись 14 частных домов.





