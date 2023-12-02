Ночная атака РФ под Одессой: вспыхнул пожар
В ночь на 2 декабря российские войска совершили массированную атаку на Одесскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга ВСУ.
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В частности, россияне атаковали инфраструктурный объект в Одесской области. В результате попадания, там вспыхнул масштабный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Возгорание удалось быстро ликвидировать. Также отмечается, что в Одесской области за ночь были уничтожены 10 ударных дронов, запущенных россиянами.