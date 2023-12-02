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Ночная атака РФ под Одессой: вспыхнул пожар
02.12.2023 09:36 Алина Груднева

Ночная атака РФ под Одессой: вспыхнул пожар

В ночь на 2 декабря российские войска совершили массированную атаку на Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга ВСУ.

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В частности, россияне атаковали инфраструктурный объект в Одесской области. В результате попадания, там вспыхнул масштабный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Также отмечается, что в Одесской области за ночь были уничтожены 10 ударных дронов, запущенных россиянами.

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