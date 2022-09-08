



Нетаниягу обещает помочь положить конец войне в Украине в случае переизбрания

Бывший премьер-министр Израиля и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу ранее на этой неделе встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом.



После встречи Нетаниягу вместе с Асманом сняли короткое видео, в котором экс-премьер Израиля намекнул, что поможет положить конец войне в Украине в случае своего переизбрания, сообщает Jerusalem Post.



"Я только что закончил еще одну важную встречу с главным раввином Украины", - заявил Нетаниягу.



По его словам, они обсуждали то, как помочь евреям, "которые находятся в Украине, и как помочь евреям, которые выехали из Украины и из России в результате войны". Нетаниягу заявил, что хотел бы "помочь им с жильем и трудоустройством".



"Я помогу им, потому что мы знаем, как это сделать, и мы хотим это сделать", - подчеркнул лидер оппозиции.



Биньямин Нетаниягу подчеркнул: "То, что происходит в Украине, - это ужасная трагедия. Когда я вернусь - с Божьей помощью и с вашей помощью - чтобы возглавить страну, я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, которая разрушает жизни народа Украины".