



НА ЗАЭС - очередной блэкаут. Мир - в опасности. Важное заявление "Энергоатома"

Из-за очередного обстрела, который армия РФ нанесла по Запорожью и области ночью 22 мая, на Запорожской атомной электростанции наступил очередной блэкаут. С каждой минутой ситуация становится все более опасной для Украины, для Европы и даже дальше.



Так, в результате вражеского террористического обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации ЗАЭС переходит в режим блэкаута, говорится в заявлении, обнародованном НАЭК "Энергоатом".



"В результате бессмысленного террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута", - говорится в сообщении.



После потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался, отметили в "Энергоатоме".



"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. Дальнейшая оккупация ЗАЭС РФ, властвование на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, которое не несет ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара", - отмечается в заявлении.



Поэтому ЗАЭС должна вернуться под полный контроль законного оператора – "Энергоатома" и немедленно, с последующим приведением станции в нормальный режим эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта.



"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского "Энергоатома", и возобновление условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой "Энергоатома".





Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ. В Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС в Энергодаре.