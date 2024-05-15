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Зеленский осудил покушение на премьера Словакии Фицо
15.05.2024 18:57 Раиса Вовк

Зеленский осудил покушение на премьера Словакии Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Ужасное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует сделать все возможное, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в какой форме и ни в какой сфере", - заявил украинский лидер.
 
Зеленский выразил надежду, что Фицо быстро поправится, а также выразил поддержку народу Словакии.
 
Напомним, 15 мая в Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства в Гандлове. Нападавшего задержали на месте. Пока его мотивы неизвестны.
 
Позже стало известно, что премьера доставили вертолетом в больницу в Банской Быстрице. Его забрали на носилках в реанимацию. Чиновник в тяжелом состоянии.
 
СМИ утверждают, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Чинтула.
  

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