



На оккупированных территориях начинают подготовку к выборам президента России

Как сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров, оккупационные власти начинают активную подготовку к выборам президента России, которые состоятся в марте следующего года.



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"Оккупанты готовятся в очередной раз выслужиться перед Путиным - начали подготовку к незаконным выборам.

В Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях

Проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать

По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным территориям смертельную ложь о диктаторе и "русском мире".

Однако наши люди точно знают правду, а "русский мир" - нищету, террор, несвободу - видят своими глазами.

Любые выборы на ВОТ - незаконны, их результаты - не признает ни одна страна мира, а организаторы и исполнители - преступники!", - сказал Федоров

