На оккупированных территориях начинают подготовку к выборам президента России
Как сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров, оккупационные власти начинают активную подготовку к выборам президента России, которые состоятся в марте следующего года.
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"Оккупанты готовятся в очередной раз выслужиться перед Путиным - начали подготовку к незаконным выборам.
В Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях
Проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать
По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным территориям смертельную ложь о диктаторе и "русском мире".
Однако наши люди точно знают правду, а "русский мир" - нищету, террор, несвободу - видят своими глазами.
Любые выборы на ВОТ - незаконны, их результаты - не признает ни одна страна мира, а организаторы и исполнители - преступники!", - сказал Федоров