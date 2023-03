На Донбассе ВСУ сбили китайский дрон Mugin-5

На Донбассе украинские военные сбили беспилотник китайского производства Mugin-5. Телеканал CNN сообщает, что дрон был сбит из стрелкового оружия в районе Славянска бойцами 111 бригады Теробороны ВСУ.



Беспилотник был идентифицирован как Mugin-5. Компания Mugin Limited, производитель дрона, подтвердила CNN, что на фото их дрон назвав, инцидент “крайне печальным”.



Mugin-5 не является военным дроном. Он свободно продается на сайтах Alibaba и Taobao по цене от 10 до 14 тысяч долларов. Устройство можно переоборудовать под разведывательные задачи или сделать из него дрон-камикадзе.

Ukrainian military shot down Chinese drone



The Ukrainian military shot down a drone made by the Chinese company Mugin-5, CNN reported. A commercial drone modified for combat operations was shot down with small arms, the Ukrainian Armed Forces told reporters.



