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Мощное попадание по Керчи: полыхает судоремонтный завод
04.11.2023 19:54 Алина Груднева

Мощное попадание по Керчи: полыхает судоремонтный завод

Во временно оккупированной Керчи было зафиксировано как минимум три попадания ракет, в результате чего вспыхнул пожар на судоремонтном заводе "Залив".

По данным местных пабликов, досталось и ракетному кораблю россиян "Аскольд", который является носителем крылатых ракет "Калибр". 

Судно было спущено на воду в 2021 году. На корабле стоит собственная система ПВО ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10".

По предварительным данным, судно было пришвартовано для дооснащения.

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