



Мощное попадание по Керчи: полыхает судоремонтный завод

Во временно оккупированной Керчи было зафиксировано как минимум три попадания ракет, в результате чего вспыхнул пожар на судоремонтном заводе "Залив".



По данным местных пабликов, досталось и ракетному кораблю россиян "Аскольд", который является носителем крылатых ракет "Калибр".



Судно было спущено на воду в 2021 году. На корабле стоит собственная система ПВО ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10".



По предварительным данным, судно было пришвартовано для дооснащения.



