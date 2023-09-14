



Минобороны РФ заявило об уничтожении БПЛА над Крымом и Брянской областью

Жители Евпатории в аннексированном Крыму сообщили о громких взрывах и пролете беспилотников. Минобороны России отчиталось, что средства ПВО РФ уничтожили 11 беспилотников над Крымом.



Взрывы в Евпатории были в районе Заозерного, самый яркий из них произошел в 5:40 – от взрывной волны в Евпатории многие “дома ходили ходуном”.

Движение по Крымскому мосту приостановлено. В районе Евпатории расположены несколько военных частей. В частности, недалеко от нее находится военный аэродром Саки.



Также, как заявили в российском Минобороны, ВСУ попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота”Сергей Котов” в акватории Черного моря.



“В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля”, – отчитались там.



Минобороны России также заявило, что этой ночью силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. Первые два были сбиты в 0:10, третий – в 0:30, четвертый – в 0:45. Ведомство назвало случившееся “террористической атакой” и обвинило в ней Украину.



Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в 22:19, что в небе над регионом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. После этого в ночи он отчитался о сбитии еще пяти беспилотников. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.

