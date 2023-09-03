



Когда Украина победит в войне: экс-генерал Британии озвучил прогноз

Украина сможет победить Россию в 2024-м или 2025 году, но во время продолжающегося контрнаступления вряд ли способна полностью вытеснить россиян с оккупированных территорий.



Такой прогноз в интервью Financial Times озвучил британский генерал в отставке Ричард Берронс.



"Вряд ли удастся наполовину сократить площадь оккупированных территорий к зиме, что могло быть одной из самых оптимистичных целей", - отметил он.



По словам Берронса, преодоление украинскими военными первой линии обороны россиян на юге страны стало одной из самых трудных военных операций. Он считает, что сроки победы Украины в этой войне отодвигаются из-за недостатка средств ПВО, аппаратуры для разминирования и дефицита поставок боеприпасов.



По прогнозу генерала в отставке, в середине 2024 года произойдет поворотный момент в наступательных возможностях ВСУ, поскольку начнутся усиленные поставки боеприпасов Украине.

