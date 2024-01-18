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Как украинцы смогли уничтожить неуловимый самолет А-50?
18.01.2024 06:30 MIGnews.com

Как украинцы смогли уничтожить неуловимый самолет А-50?

По версии Тома Купера - это была сложная ракетная ловушка. 

Украинские Су-24 нанесли удары по оккупированному Крыму. Несколько радаров были выведены из строя, что подавило наземное радиолокационное покрытие россиян;

Российские командиры приказали А-50 продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Вместе с ним был Ил-22М;

Наиболее северная траектория полета А-50 находится в пределах досягаемости "Patriot"; 

Вероятно работали Patriot и С-300, включив радар последнего на несколько секунд, чтобы получить данные о целях.



 

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