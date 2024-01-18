



Как украинцы смогли уничтожить неуловимый самолет А-50?

По версии Тома Купера - это была сложная ракетная ловушка.



Украинские Су-24 нанесли удары по оккупированному Крыму. Несколько радаров были выведены из строя, что подавило наземное радиолокационное покрытие россиян;



Российские командиры приказали А-50 продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Вместе с ним был Ил-22М;



Наиболее северная траектория полета А-50 находится в пределах досягаемости "Patriot";



Вероятно работали Patriot и С-300, включив радар последнего на несколько секунд, чтобы получить данные о целях.







