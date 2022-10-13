



Израиль предоставляет Украине информацию об иранских беспилотниках

Израиль предоставлял Украине "базовые разведданные" об иранских беспилотниках, которые использует Россия для ударов по украинской территории, о чем сообщила в газета New York Times.



Высокопоставленный израильский чиновник, как сообщается, рассказал The Times об обмене разведданными, а также о том, что частная израильская фирма также передавала Украине спутниковые снимки позиций российских войск.



Российские войска используют несколько вариантов иранских беспилотников в Украине с августа, что подтверждают украинские, американские и британские официальные лица в отдельных докладах разведки.



В частности, Россия использовала беспилотник-камикадзе Shahed-136. Однако этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имел ограниченный успех.



"Эти БПЛА медленные и летают на небольшой высоте, что делает одинокие устройства легкой мишенью для обычных средств ПВО", - заявило в среду Министерство обороны Великобритании, но при этом отметило, что "существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно".



Иранские и российские официальные лица отрицают использование Россией иранских БПЛА в Украине. В своей речи 6 октября президент Украины Владимир Зеленский высмеял эти опровержения, заявив, что "люди видят их в небе.



"Мы их сбиваем. Но нам говорят, что иранских беспилотников в Украине якобы нет. Что ж, мы найдем способы сделать так, чтобы их действительно не осталось", - сказал украинский лидер.