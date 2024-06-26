Новости » Политика
В РФ стартовал суд над журналистом WSJ Эваном Гершковичем
26.06.2024 10:25 Алина Груднева

В РФ стартовал суд над журналистом WSJ Эваном Гершковичем

В среду, 26 июня, в Екатеринбурге стартовал закрытый судебный процесс над американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что процесс  проходит в Свердловском областном суде в закрытом режиме.  Родственников, друзей и представителя консульства США на заседание не допустили.

Гершковичу может грозить по делу о шпионаже до 20 лет тюрьмы. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы