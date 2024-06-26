



В РФ стартовал суд над журналистом WSJ Эваном Гершковичем

В среду, 26 июня, в Екатеринбурге стартовал закрытый судебный процесс над американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже.



Об этом сообщает "Русская служба ВВС".



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Уточняется, что процесс проходит в Свердловском областном суде в закрытом режиме. Родственников, друзей и представителя консульства США на заседание не допустили.



Гершковичу может грозить по делу о шпионаже до 20 лет тюрьмы.