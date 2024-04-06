



ISW: Украина уничтожила 5% всех российских Ту-95МС

Вооруженные сил Украины уничтожила 5% российских бомбардировщиков Ту-95МС.



Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным ISW, украинские дроны могут атаковать отдельные авиабазы. Уточняется, что а способность за один раз нанести удары сразу по нескольким объектам является весомым сдвигом возможностей.



Аналитики утверждают, что потеря Россией 5% всех российских Ту-95МС доказывается повреждением трех стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Энгельс-2" в результате одного из ударов.