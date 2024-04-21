



ISW: РФ готовит ракетный удар по Украине

Россия готовит наступательные операции в Украине и новые ракетные удары и атаки беспилотников на ближайшие недели.



Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны.



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По данным ISW, россияне хотяти воспользоваться слабостью украинского вооружения. В некоторых районах ВС РФ активизировали наступательные операции. Также они пытались "прощупать" недостатки ПВО Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу.



Аналитики не исключают, что наступательные операции и новые массированные атаки будут активизированы на фоне одобрения Палатой представителей США нового пакета помощи Украине.



Не исключено, что россияне изменят тактику и нанесут удар по украинской транспортной инфраструктуре.