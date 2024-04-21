Новости » События в Украине
ISW: РФ готовит ракетный удар по Украине
21.04.2024 08:41 Алина Груднева

ISW: РФ готовит ракетный удар по Украине

Россия готовит наступательные операции в Украине и новые ракетные удары и атаки беспилотников на ближайшие недели.

Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным ISW, россияне хотяти воспользоваться слабостью украинского вооружения. В некоторых районах ВС РФ активизировали наступательные операции. Также они пытались "прощупать" недостатки ПВО Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу.

Аналитики не исключают, что наступательные операции и новые массированные атаки будут активизированы на фоне одобрения Палатой представителей США нового пакета помощи Украине.

Не исключено, что россияне изменят тактику и нанесут удар по украинской транспортной инфраструктуре.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы