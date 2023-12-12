



ГУР уничтожил налоговую систему РФ: раскрыты детали спецоперации

Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило очередную успешную спецоперацию на территории РФ - на этот раз атаковали налоговую систему России.



Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ), а дальше - в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.



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В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.



Параллельно таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-itru, которая обслуживала ФНС РФ, сообщил ГУР в своем Telegram-канале.



В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup). Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями - парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-itru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).



Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период.



Восстановить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы РФ в полном объеме - невозможна.



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