ГУР уничтожил налоговую систему РФ: раскрыты детали спецоперации
Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило очередную успешную спецоперацию на территории РФ - на этот раз атаковали налоговую систему России.
Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ), а дальше - в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.
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В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.
Параллельно таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-itru, которая обслуживала ФНС РФ, сообщил ГУР в своем Telegram-канале.
В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup). Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями - парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-itru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).
Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период.
Восстановить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы РФ в полном объеме - невозможна.
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