



ГУР: Россия не готова к новому наступлению

Россия в настоящее время не готова к очередному полномасштабному наступлению на Украину.

Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, пока что не зафиксированы формирования и подведения к границе ударных групп россиян. Юсов подчеркнул, что наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российских сил уничтожены.

"К развитию разных сценариев, в частности с белорусского направления, украинские силы обороны готовы. Неожиданности не будет", - добавил он.