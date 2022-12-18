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ГУР: Россия не готова к новому наступлению
18.12.2022 13:30 Алина Груднева

ГУР: Россия не готова к новому наступлению

Россия в настоящее время не готова к очередному полномасштабному наступлению на Украину.

 
Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.
 
По его словам, пока что не зафиксированы формирования и подведения к границе ударных групп россиян. Юсов подчеркнул, что наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российских сил уничтожены. 
 
"К развитию разных сценариев, в частности с белорусского направления, украинские силы обороны готовы. Неожиданности не будет", - добавил он.

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