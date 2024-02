Глава МИД Украины: интервью Путина - то же, что дать слово Гитлеру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал интервью Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.



"Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек", - сказал Кулеба.



По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, россияне заживо сожгли парализованного мужчину и его жену, а также всю семью - молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного.



"Интервью Путина в 2024 году - это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помочь распространить кровожадную ложь", - возмутился Кулеба.

Today you allow Putin to spread his insane genocidal propaganda, and the next day he strikes Kharkiv, killing seven people.



Russians burned alive a paralyzed man and his wife, as well as an entire family of five: young parents, their children aged four and seven, and a newborn.… pic.twitter.com/wz9Wmd8L4v