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Германия передала Украине еще два ЗРК IRIS-Т
17.08.2023 14:01 Mignews.ua

Германия передала Украине еще два ЗРК IRIS-Т

Германия передала Украине дополнительные две пусковые установки системы IRIS-T SLS, а также поставила снаряды калибра 155 мм, радары и грузовой транспорт. Об этом сообщило Федеральное правительство на сайте Министерства обороны Германии (там же можно ознакомиться с полным перечнем).

Перечень военной помощи, предоставленной Украине:

  • 2 пусковые установки системы IRIS-T SLS;
  • 4359 снарядов калибра 155 мм;
  • 10 радиолокационных станций для наземного мониторинга GO12;
  • 4 сверхмощных полуприцепа 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;
  • 8 сменных грузовых комплексов.
Напомним, ранее правительство Германии обязалось предоставить Украине 6 систем IRIS-T SLM, две из которых уже поставлены на боевое дежурство ВС ВСУ.

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