



Германия передала Украине еще два ЗРК IRIS-Т

Германия передала Украине дополнительные две пусковые установки системы IRIS-T SLS, а также поставила снаряды калибра 155 мм, радары и грузовой транспорт. Об этом сообщило Федеральное правительство на сайте Министерства обороны Германии (там же можно ознакомиться с полным перечнем).



Перечень военной помощи, предоставленной Украине:

2 пусковые установки системы IRIS-T SLS;

4359 снарядов калибра 155 мм;

10 радиолокационных станций для наземного мониторинга GO12;

4 сверхмощных полуприцепа 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;

8 сменных грузовых комплексов.

Напомним, ранее правительство Германии обязалось предоставить Украине 6 систем IRIS-T SLM, две из которых уже поставлены на боевое дежурство ВС ВСУ.