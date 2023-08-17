Германия передала Украине еще два ЗРК IRIS-Т
Германия передала Украине дополнительные две пусковые установки системы IRIS-T SLS, а также поставила снаряды калибра 155 мм, радары и грузовой транспорт. Об этом сообщило Федеральное правительство на сайте Министерства обороны Германии (там же можно ознакомиться с полным перечнем).
Перечень военной помощи, предоставленной Украине:
- 2 пусковые установки системы IRIS-T SLS;
- 4359 снарядов калибра 155 мм;
- 10 радиолокационных станций для наземного мониторинга GO12;
- 4 сверхмощных полуприцепа 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;
- 8 сменных грузовых комплексов.