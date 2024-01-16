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Генштаб ВСУ: военным РФ дают наркотики и психотропы
16.01.2024 11:23 Алина Груднева

Генштаб ВСУ: военным РФ дают наркотики и психотропы

Российским военным систематически выдают наркотические вещества и психотропные препараты.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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"Российские военные все чаще отказываются гибнуть за нелепые цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели", - сказано в сообщении.

По данным украинского Генштаба, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии постоянно выдают наркотики.

Препараты притупляют боль и приводят к чувству эйфории. Уточняется, что после их употребления российские военные соглашаются на "мясные штурмы", ничего не боясь.

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