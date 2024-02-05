



“Forbes выдает информацию далекую от реальности”

После того, как известное издание опубликовало материал о том, что русские собрали на Харьковском направлении 500 танков, чтобы снова пойти атакой на Купянск, в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отреагировали.



В статье издания сказано, что россияне собрали на указанном участке фронта около 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тыс. личного состава армии.



Так начальник упомянутого центра Андрей Коваленко сообщил в своем телеграм-канале 5 февраля: "Статистика, приведенная Forbes, несколько отличается от реальности. Но нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимает решение о помощи".



