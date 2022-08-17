Новости » События в Украине
CNN: Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами в Крыму
17.08.2022 20:29 Ольга Белозерова

CNN: Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами в Крыму

Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами, потрясшими Крым, - на авиабазе в городе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на анонимный источник среди украинских чиновников. Издание отмечает, что их собеседник передал им "внутренний отчет правительства Украины". 

Как утверждается, в этом отчете авиабазу Саки описали как "тяжелую, но разовую потерю" для военной инфраструктуры сил РФ в Крыму. Следующие атаки представлены уже как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по полуострову. 

Стоит подчеркнуть, что Украина официально не подтверждала свою причастность ко взрывам в Крыму. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы