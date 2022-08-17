



CNN: Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами в Крыму

Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами, потрясшими Крым, - на авиабазе в городе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.



Об этом сообщает CNN, со ссылкой на анонимный источник среди украинских чиновников. Издание отмечает, что их собеседник передал им "внутренний отчет правительства Украины".



Как утверждается, в этом отчете авиабазу Саки описали как "тяжелую, но разовую потерю" для военной инфраструктуры сил РФ в Крыму. Следующие атаки представлены уже как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по полуострову.



Стоит подчеркнуть, что Украина официально не подтверждала свою причастность ко взрывам в Крыму.