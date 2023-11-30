



Что не сделала украинская армия, может сделать зима

Немецкое издание Bild с уверенностью пишет, о том, что зимние холода доконают россиян на украинском фронте.



Причин несколько.



Российская армия изношена во всех смыслах. Украинские военные одеты по-зимнему, они все же иногда “отдыхают” (присутствует ротация), у них лучше питание, кроме того, они лучше подготовлены, чем прошлой зимой.



Русские не были в ротации очень давно, некоторые - год, они скверно питаются, плохо экипированы, еще хуже одеты и обуты. Ну а зима в этом году покрепче, чем в прошлом.

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Кроме того, в Украине существенно улучшилась ПВО да и новые виды вооружения дают о себе знать.



