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Британская разведка: РФ могла сбить свой самолет в Крыму
06.04.2024 14:00 Алина Груднева

Британская разведка: РФ могла сбить свой самолет в Крыму

Не исключено, что РФ могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.

Об этом сообщает британская разведка.

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Речь идет о самолете, который был сбит 28 марта. В РФ заявили, что он рухнул из-за "дружественного огня". В свою очередь, назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев объявил, что произошла техническая неисправность.

"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - сказано в заявлении Британии.

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