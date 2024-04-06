



Британская разведка: РФ могла сбить свой самолет в Крыму

Не исключено, что РФ могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.



Об этом сообщает британская разведка.



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Речь идет о самолете, который был сбит 28 марта. В РФ заявили, что он рухнул из-за "дружественного огня". В свою очередь, назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев объявил, что произошла техническая неисправность.



"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - сказано в заявлении Британии.