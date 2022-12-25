



Александр Ходаковский: мы несем зло





Командир батальона Восток и видный деятель “ДНР” впал в философские настроения и опубликовал пост о добре и зле.



Ходаковский пишет: "Сейчас такое время, что думать нужно сердцем, а не головой. Восприятие происходящего должно упроститься до базовых понятий добра и зла, и та внутренняя работа, которая запустится, когда мы начнём разбираться, что есть добро, а что есть зло - она приведёт нас к состоянию нужной прозрачности.



Честный человек не сможет не задать себе вопрос: мы добро, или зло? Мы несем зло - это факт. Но преследуем мы что? Выступать в роли многоумного психоаналитика и рассуждать в стиле, что они, дескать, не понимают, что это в конечном итоге обернётся благом для них - дело неблагодарное. А если не рассуждать? Если послушать сердце?



Сердце любого нормального человека сначала выдаст вам жирную порцию боли, потому что нормальный человек не будет безразличен к страданиям простых людей, по какую бы сторону баррикад они ни находились. А потом сердце успокоится и скажет, что мы правы. Несмотря ни на что - мы правы.



Сегодня в дороге - времени подумать много. Кручу в голове разное, и тут на ум приходят до боли знакомые строчки: что будут значить тысячи слов, когда важна будет крепость руки, и вот ты стоишь на берегу и думаешь: плыть, или не плыть? К своему стыду забыл автора и полез в интернет - ну конечно же Цой. Перечитал глазами сто раз слышанное и поразился, насколько актуальный текст...

Знаете, а мы тогда, в четырнадцатом, не имея ни гарантий, ни обещаний, ни намёков - слушали не голову, а только сердце. И кто победил? Где Сурков? Где все остальные, логика которых казалась безупречной? А победило сердце, а не логика, и хоть мы сейчас одной ногой в заднице - Донбасс уже частично дома".