



4 вероятных пути, как Россия получила ракеты – The New York Times

Большинство аналитиков ранее предполагали, что ракеты у террористического государства заканчиваются. Но, по мнению The New York Times, существуют четыре вероятных варианта получения ракет Россией для последней атак по Украине.



1. Оружие поступает из Ирана или Северной Кореи, предполагает издание и указывает на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который в среду заявил, что на фоне уменьшения резервов оружия Россия "обращается в Иран, они обращаются в Северную Корею". Представители ВСУ также предполагают, что Россия может получать ракеты от Тегерана.



Директор по национальной разведке США Аврил Гейнс утверждала в ноябре, что "экспортные ограничения заставляют Россию обращаться в такие страны, как Иран и Северная Корея, за поставками, включая БПЛА, артиллерийские снаряды и ракеты".



2. Производство в России. Издание ссылается на отчет оборонного аналитического центра Janes, где говорится, что РФ могла создать запасы микрочипов до полномасштабного вторжения или получить их в рамках коммерческих невоенных поставок, несмотря на санкции. Также, говорится в отчете, который приводит NYT, российская военная промышленность работает в три смены без выходных.



3. Россия использует для обстрелов ракеты ПВО С-300 из-за нехватки ракет. Ранее Россия применяла такие ракеты для обстрела украинских городов. В этом обозреватели видят признаки нехватки ракет в России.



4. Россия создавала запасы, ожидая войны с НАТО, предполагает издание, опираясь на оценки аналитика Центра Стратегических исследований США Марка Канчиана, считающего, что Россия долгое время считала такую ​​войну возможной.