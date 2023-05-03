



В США отменяют требование о вакцине от COVID для туристов с 11 мая

Белый дом в понедельник объявил об отмене 11 мая требований вакцины против COVID-19 для путешественников в Соединенные Штаты и для государственных служащих в крупнейшей экономике мира.



“Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования к вакцине против COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения COVID-19", - говорится в сообщении.



В США от COVID-19 умерло более миллиона человек. Однако Белый дом отметил, что пандемия была почти остановлена, что привело к снятию правительством ограничений, введенных еще в те времена, когда болезнь опустошала целые общины и приводила к парализующим экономическим остановкам.



“С января 2021 года смертность от COVID-19 снизилась на 95 процентов, а количество госпитализаций — почти на 91 процент. Во всем мире смертность от COVID-19 находится на самом низком уровне с начала пандемии”, — говорится в заявлении.



По данным Белого дома, “потребности в вакцинах способствовали вакцинации по всей стране, а наша более широкая кампания по вакцинации спасла миллионы жизней”.

