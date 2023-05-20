



В каких городах Европы самая лучшая инфраструктура для велосипедистов

Европейская федерация велосипедистов определила победителей конкурса Velo-City. В этом году фаворитами стали 4 города в Европе, инфраструктура которых идеально обустроена для велопрогулок, сообщает Travel Tomorrow.



В конкурсе Velo-City особо отметили: Хельсингборг (Швеция), Осло (Норвегия), Эссен и Гейдельберг (Германия). Рассмотрим, чем каждый из них заслужил эту награду.



Шведский город получил награду за лучшую велосипедную инфраструктуру. Наиболее впечатляет изогнутый мост Варвсброн, соединяющий центр города со спальными районами. Его элегантный, извилистый дизайн позволяет плавно входить в повороты, когда шведы едут над городской гаванью. Этот мост удачно сочетает велосипедные и пешеходные зоны. А еще это просто красиво!



Осло выиграл награду за безопасность велосипедного движения. В городе введены меры по ограничению скорости автомобилей до 30 км/ч. А в 2019 году Осло был первым городом с почти нулевым количеством смертей на дорогах (в этот год в результате ДТП погиб 1 человек).



Город Эссен отметили за спонсирование местных организаций, продвигающих велоспорт. Здесь сформировалась целая сеть работодателей, лояльных к велосипедистам. Поэтому в каждом офисе есть вся необходимая велосипедная инфраструктура, и этот спорт всячески поддерживается в корпоративных традициях.



Гейдельберг наградили за поддержку велосипедного спорта. Около 40% жителей Гейдельберга используют велосипед как основной транспорт. Только в прошлом году общее количество велосипедистов выросло на 17%, количество прокатов "великов" – тоже растет. А еще местные власти предоставляют субсидию на приобретение велосипеда каждому жителю Гейдельберга.





Velo-city – это конференция, ежегодно собирающая комьюнити велосипедистов. Впервые она была проведена в 1980 году. Ее деятельность полностью посвящена популяризации велоспорта в мире.

