



Тель-Авив входит в число самых дорогих направлений для деловых поездок

Нью-Йорк сохранил за собой звание самого дорогого делового направления в мире. Резкий рост деловых и туристических поездок после окончания пандемии Covid-19 привел к росту расходов на 8% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает компания ECA International , предоставляющая услуги по переезду .



Согласно опросу ECA International, деловые поездки в Нью-Йорк обходятся в среднем в 796 долларов на человека в день. Сюда входит проживание в четырехзвездочном отеле, питание, такси и другие расходы. Города США в целом занимают высокие места в рейтинге, и Вашингтон, округ Колумбия, и Сан-Франциско входят в пятерку самых дорогих городов для посещения.



Любой, кто хочет потратиться, но кому нужно поехать в Европу, может рассмотреть Швейцарию. Женева и Цюрих также входят в пятерку самых дорогих направлений для бизнеса. Тель-Авив занимает шестое место со средней стоимостью посещения 595 долларов в день.



Лондон находится на восьмом месте, уступив седьмое место Лос-Анджелесу, который на один доллар в день дороже, в среднем 584 доллара. Столица Анголы Луанда является самым дорогим направлением в Африке (564 доллара в день) и на одно место выше Парижа, который замыкает список десяти самых дорогих городов для деловых поездок.



Инфляция повысила стоимость поездок во многие места, а снижение спроса из-за пандемии привело к удешевлению жилья в материковом Китае, где до недавнего времени действовали строгие ограничения на поездки.



В Азии, Гонконг — самое дорогое направление на континенте, где средняя ежедневная стоимость составляет 520 долларов, что на 5 долларов больше, чем в конкурирующем финансовом центре Сингапуре.



Цифры, конечно, являются только средними, и фактическая стоимость поездки может сильно варьироваться в зависимости от ряда факторов, от времени года до уровня проживания и выбранных мероприятий. Кроме того, мир все еще приспосабливается к сложностям постпандемических путешествий, и туристическая индустрия претерпевает значительные изменения.



Десять самых дорогих направлений для деловых поездок по версии ECA International (средние расходы на человека в день):



1. Нью-Йорк — 796 долларов

2. Женева — 700 долларов

3. Вашингтон — 658 долларов

4. Цюрих — 641 доллар

5. Сан-Франциско — 609 долларов

6. Тель-Авив — 595 долларов

7. Лос-Анджелес — 584 доллара

8. Лондон — 583 доллара

9. Луанда — 564 доллара

10. Париж — 557 долларов.



