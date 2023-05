Тбилиси охватили протесты из-за возобновления авиасообщения с РФ

В пятницу, 19 мая, Тбилиси охватили акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией.



Днем в городском аэропорту приземлился самолет авиакомпании "Азимут", осуществивший первый прямой рейс из РФ с 2019 года.





Перед его посадкой правоохранители оцепили аэропорт имени Шоты Руставели, а также закрыли зал ожидания, когда на улицах начали собираться протестующие. Были совершены попытки прорыва через полицейский кордон, однако правоохранители их пресекли.



Также демонстранты собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси и продолжают протестовать против возобновления авиасообщения с РФ даже вечером. Движение на проспекте перекрыто.





Граждане советуют самолетам пойти "следом за российским кораблем". Также надписи гласят: "Вам здесь не рады", "Нет рейсам оккупантов в Грузию".



Как стало известно, первым рейсом из Москвы сегодня прилетела в Тбилиси делегация политиков и прокремлевских общественных деятелей. На фоне этого президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на приземление самолета.



"Несмотря на сопротивление грузинского народа, россияне приземлились в Тбилиси рейсом, которому не рады", - написала она в Twitter.



Неправительственные организации обвиняют грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в ЕС из-за возобновления авиасообщения с Россией.

#NoToRussianFlights! No to the government that serves #Russia. #Georgia! 🇬🇪🇬🇪🇬🇪 Tbilisi Airport right now as the first direct Russian flight lands. pic.twitter.com/Y802zaIwI6 — Helen Khoshtaria (@Helenkhosh) May 19, 2023

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.



📰Background: https://t.co/JtR3Qs0v3J

📸Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU — OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023