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Таиланд отменил одно из главных условий для въезда, введенного из-за COVID
09.01.2023 11:45 Алина Груднева

Таиланд отменил одно из главных условий для въезда, введенного из-за COVID

Таиланд отменил требование об обязательной вакцинации туристов, которое было одним из главных требований для въезда в страну из-за пандемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Ранее в Таиланде объявили об ужесточении мер, введенных из-за коронавируса. С сегодняшнего дня, 9 января, прибывающие в страну пассажиры в возрасте старше 18 лет должны были предъявлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.

Однако Минздрав решил отменить решение, пояснив это тем, что в Китае и мире уже “достаточный уровень иммунизации" от COVID.

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