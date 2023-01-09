



Таиланд отменил одно из главных условий для въезда, введенного из-за COVID

Таиланд отменил требование об обязательной вакцинации туристов, которое было одним из главных требований для въезда в страну из-за пандемии.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.



Ранее в Таиланде объявили об ужесточении мер, введенных из-за коронавируса. С сегодняшнего дня, 9 января, прибывающие в страну пассажиры в возрасте старше 18 лет должны были предъявлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.



Однако Минздрав решил отменить решение, пояснив это тем, что в Китае и мире уже “достаточный уровень иммунизации" от COVID.