



Самые безумные фестивали мира: от помидоров до быков

Человека можно увидеть в самых необычных ситуациях, будь то валяние в грязи или метание помидоров в других. Что его может заставить пойти на такое? Правильно – необычные фестивали, которые способны не только повеселить, но и удивить.



В этой статье мы расскажем о некоторых удивительных фестивалях, которые из года год проводятся в разных уголках нашей огромной планеты.



Англия: Куперсхиллская сырная гонка. Ежегодно проводится на холме Купера, вблизи Глостера в Котсуолдсе. Участники соревнования залезают на вершину холма и ожидают сигнала. Затем по склону пускают катиться вниз головку сыра, за которой бросаются в погоню все участники. У подножия холма дежурят несколько карет скорой помощи. Тот, кто первым пересёк финишную линию и схватил сыр, получает его в качестве приза.



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Испания: Томатина – помидорное побоище. Праздник Томатина проходит в городе Буньоле (провинции Валенсия) и является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании. Во время празднования более 150 тонн томатов в час превращаются в сок, разливаясь по городским улицам и окрашивая каждого участника события.



Испания: Забег с быками. Фестиваль Сан-Фермин проводится ежегодно уже больше 800 лет, и знаменит прежде всего благодаря энсьерро – это забег разъяренных быков, от которых убегают люди. Иногда участники погибают во время забега, но никто от традиции пока не отказывается.



США: Фестиваль грязи в Луизиане. В нем участвуют лучшие монстр-кары мира. Мероприятие длится шесть дней, а остаток года его участники, похоже, отмываются. Смысл этого необычного фестиваля в том, чтобы как можно сильнее испачкать себя и свой автомобиль.



Таиланд: Фестиваль воды Сонгкран. Организовывается ежегодно накануне тайского Нового года – Сонгкрана. В этот день молодежь традиционно обливается водой. Участие в праздновании принимают также разрисованные слоны, которые обливают водой из хоботов всех участников фестиваля.