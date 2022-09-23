



Пропускные пункты в аэропортах США обновили рекорд по найденному оружию

В этом году Управление транспортной безопасности США (T,S,A) снова побьет рекорд по количеству оружия, перехваченного на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, что подчеркивает постоянную проблему, с которой сталкиваются сотрудники служб безопасности на фоне активной продажи оружия в США.



По данным агентства, в этом году сотрудники T.S.A. уже обнаружили более 4600 единиц оружия на контрольно-пропускных пунктах аэропортов, и около 87 процентов из них были заряжены. В прошлом году T.S.A. обнаружила почти 6 000 единиц оружия на контрольно-пропускных пунктах аэропортов, что само по себе стало рекордом. Количество оружия, обнаруженного на контрольно-пропускных пунктах, имеет тенденцию к росту уже более десяти лет, единственное снижение произошло во время пандемии.



Рост количества оружия, обнаруженного в аэропортах страны в этом году, обуславливается тем, что авиаперевозки в США близки к возвращению на допандемический уровень.



"Вход на контрольно-пропускной пункт с огнестрельным оружием, особенно заряженным, - это дорогостоящая ошибка", - сказал Картер Лэнгстон, представитель T.S.A..



Если на контрольно-пропускном пункте обнаруживается оружие, то T.S.A. не изымает его. Вместо этого агентам дается указание вызвать правоохранительные органы для разрешения ситуации. Федеральное уголовное наказание для пассажиров, пойманных с оружием на контрольно-пропускном пункте, не предусмотрено, но T.S.A. может наложить штраф в размере до 14 000 долларов США и лишить их членства в программе PreCheck, которая позволяет ускорить прохождение контроля, на срок до пяти лет.