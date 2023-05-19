



Кроме Обамы: кто еще из американцев попал в "черный список" России

В России представили краткий список граждан США, которые, помимо экс-президента Барака Обамы, теперь считают "не въездными" на территорию РФ.



Среди них оказались не только политики и дипломаты, но также комики и представители СМИ.



В частности, теперь в "черном списке" РФ находятся экс-послы США Джон Теффт и Джон Хантсман, министр ВВС Фрэнк Кендалл со своим замом, министр ВМС Карлос дель Торо, генерал Дэвид Стюарт.



Помимо прочего, въехать в Россию теперь запрещено первой замглавы пресс-службы Белого Дома Оливии Далтон, телеведущим и комикам Джеймсу Киммелу и Сету Майерсу, политсоветнику по РФ, Украине и Беларуси Рейчел Бауман, вице-председателю Федеральной резервной системы Майклу Барру и даже комментатору CNN Эрину Бернетту.



Сегодня было объявлено, что в список, который состоит из 1366 человек, добавлены около 500 американцев.

