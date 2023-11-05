



Китай устанавливает в горах гигантские эскалаторы. Видео

После того, как туристы примечательных горных мест в китайской провинции Чжэцзян получили возможность использовать гигантские эскалаторы, встает вопрос: действительно ли это удобство перекроет удовольствие от самого путешествия?



Туроператоры провинции Чжэцзян сделали горы доступными для всех, установив эскалаторы в самых панорамных и красивых местах. Теперь каждый желающий может в течение нескольких секунд, а максимум минут, добраться до вершины, которая когда-то была доступна лишь тем, кто готов был совершить тяжелый восхождение по опасным тропам.



Примером служит гора Таньюй, высотой всего 350 метров, но с нестабильным рельефом, которая прежде оставалась недосягаемой для пожилых людей и маленьких детей. Однако новый эскалатор устраняет этот барьер, позволяя каждому насладиться прекрасными видами с минимумом усилий.



Согласно некоторым критикам, горные эскалаторы лишают туристов части удовольствия от горных приключений и уродуют природную красоту. Они утверждают, что эскалаторы нивелируют физические усилия и лишают аутентичности восхождения.



В то время как многие любители походов возмущены этой концепцией "альпинизма без боли", она нашла своих поклонников среди людей, ценящих комфорт и доступность. Молодые родители с радостью используют эскалаторы, чтобы сделать поездку более удобной и безопасной для своих детей.



Не так давно видео 350-метровой эскалаторной системы на горе Таньюй стало вирусным, но это далеко не единственный пример. В туристической зоне Шэньсяньцзюй в Тайчжоу установили 104-метровый эскалатор, известный как South Sky Ladder, который начал эксплуатироваться около трех лет назад.



