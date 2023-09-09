



Израильтяне об ужасе в Марокко: это было безумие, все рушилось

Израильтяне, оказавшиеся в Марокко во время разрушительного землетрясения, поделились впечатлениями о пережитом в комментарии газету "Исраэль хайом".



Остановившийся в отеле в Марракеше турист вспомнил моменты пережитого ужаса.



"Раздался ужасный шум, вдруг все вокруг начало рушиться, все кричали. Я сразу же понял, что происходит, и как сумасшедший побежал на открытое пространство", - рассказал он.



По словам израильтянина, вокруг все падали, многие были не в состоянии бежать.



"Это было безумие, одна из подруг оказалась буквально под завалами, ее чудом вытащил местный парень. Она жутко испугалась. Нам повезло. Сейчас мы находимся на открытой местности на территории гостиничного комплекса", - добавил он.



Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,0 погибли по меньшей мере 300 человек, сотни были ранены. Из-за подземных толчков разрушены дома. Спасательная операция продолжается. Это землетрясение стало самым смертоносным в стране после 2004 года, когда погибли более 600 человек.