Марокко всколыхнуло жуткое землетрясение: почти 300 погибших

В субботу, 9 сентября, Марокко всколыхнуло землетрясение магнитудой 7, после которого был зафиксирован афтершок в 4,9.



Как минимум 296 человек погибли, около 150 человек получили ранения. Под руинами могут находиться люди.



По данным Национального геофизического института Марокко, эпицентр находился примерно в 70 километрах от Марракеша, в районе Игиль. Очаг залегал на глубине 8 км.



Из-за сейсмической активности обрушились и повреждены дома в Марракеше и в других городах.



Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в исторической части города столицы Марокко, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые старые здания.



Министерство внутренних дел страны призвало к спокойствию местное население. Это землетрясение стало самым смертоносным в стране после 2004 года, когда погибли более 600 человек.