



Индия и Мальдивы враждуют из-за пляжей

Пляжи Индии и Мальдив оказались в центре размолвки, вспыхнувшей между двумя странами после уничижительных комментариев мальдивских министров в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди и последующих призывов индийцев бойкотировать живописный архипелаг как место отдыха.



Инцидент произошел в то время, когда Мальдивы, как видно, сближаются с Китаем при президенте Мохамеде Муиззу, который вступил в должность в ноябре.

На прошлой неделе Моди, посетивший индийские острова Лакшадвип, похвалил пляжи и опубликовал на социальной медиаплатформе X, бывшей Twitter, фотографии, на которых он гуляет по песку и занимается снорклингом.



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Острова находятся примерно в 200 километрах от материковой части Индии, и каждый год их посещают всего несколько тысяч человек. Моди сказал, что они должны быть в списке "тех, кто хочет найти в себе искателя приключений".



Он не упомянул Мальдивы. Но некоторые жители крошечной страны, очевидно, расценили его слова как попытку переманить индийских туристов с роскошных курортов своей страны на менее известные внутренние пляжи Лакшадвипа.



"Ну и клоун", - написала на сайте X заместитель министра Мариям Шиуана, говоря о Моди. Она назвала его "марионеткой Израиля". Два других министра также оставили пренебрежительные комментарии.



Посты были впоследствии удалены, три чиновника отстранены от работы, а правительство Мальдив дистанцировалось от комментариев.

"Правительство Мальдивских островов осведомлено об унизительных высказываниях в социальных сетях в адрес иностранных лидеров и высокопоставленных лиц. Эти мнения носят личный характер и не отражают точку зрения правительства Мальдив", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мальдив.

