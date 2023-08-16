Инцидент в самолете с журналисткой и харедим оброс новыми подробностями
Появилась иная версия скандала, разгоревшегося на борту самолета авиакомпании United Airlines между журналисткой 13-го канала Нерией Краус и мужчинами-харедим.
Накануне женщина сообщила, что на нее накричали из-за того, что она отказалась меняться местами с один из ультраортодоксальных пассажиров.
"Ко мне подходит израильтянин, говорящий на иврите, и кричит, что рейс не вылетит из-за меня. И что самолету придется приземлиться в Египте", — сообщила Краус.
Однако утром, 16 августа, появилась другая версия случившегося. Мужчина рассказал, что подошел к журналистке и вежливо попросил ее поменяться с ним местами. По его словам, Краус начала ему грубить, как только увидела его ермолку.
"Она была очень дружелюбна до тех пор, пока я не снял кепку, и она не увидела мою ермолку. Она говорит: "Потому что я женщина, ты хочешь, чтобы я пересела?" После этого она начала кричать", - сообщил он.
По словам мужчины, бортпроводница предупредила, что, если на борту самолета будет наблюдаться какая-либо дискриминация, рейс будет отменен.
טוב גבירותיי ורבותיי כתבת חדשות 13 נריה קראוס סיפרה אתמול ש״חרדים רצו שהיא תעבור מקום בטיסה בגלל שהיא אישה״, היא צילמה את האדם הזה שהוא בעל משפחה ואדם מאד מוכר בברוקלין, הציוץ שלה הגיע למעל מליון צפיות וגם להחברים שלו שנדהמו ופנו אליי במשך כל היום, ״אין סיכוי, הבן אדם הזה מארח… pic.twitter.com/KkC4M1aYKP— daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) August 16, 2023