



Инцидент в самолете с журналисткой и харедим оброс новыми подробностями

Появилась иная версия скандала, разгоревшегося на борту самолета авиакомпании United Airlines между журналисткой 13-го канала Нерией Краус и мужчинами-харедим.



Накануне женщина сообщила, что на нее накричали из-за того, что она отказалась меняться местами с один из ультраортодоксальных пассажиров.



"Ко мне подходит израильтянин, говорящий на иврите, и кричит, что рейс не вылетит из-за меня. И что самолету придется приземлиться в Египте", — сообщила Краус.



Однако утром, 16 августа, появилась другая версия случившегося. Мужчина рассказал, что подошел к журналистке и вежливо попросил ее поменяться с ним местами. По его словам, Краус начала ему грубить, как только увидела его ермолку.



"Она была очень дружелюбна до тех пор, пока я не снял кепку, и она не увидела мою ермолку. Она говорит: "Потому что я женщина, ты хочешь, чтобы я пересела?" После этого она начала кричать", - сообщил он.



По словам мужчины, бортпроводница предупредила, что, если на борту самолета будет наблюдаться какая-либо дискриминация, рейс будет отменен.

