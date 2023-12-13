



Финляндия откроет два пункта пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии все же решили возобновить работу двух пунктов пропуска на границе с Россией, которые были закрыты ранее в рамках борьбы с массовым наплывом мигрантов.



По данным финского портала Yle, премьер-министр Петтери Орппо сообщил, что речь идет о "Ваалиме" и "Ниирале".



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На такой шаг правительство Финляндии едет, чтобы проживающие по обе стороны люди имели возможность посетить своих родственников на новогодние праздники. Пункты пропуска будут открыты до 14 января.



Орппо предупредил, что граница может закрыться в любом момент в случае необходимости.