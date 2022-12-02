



El Al запускает обновленную программу лояльности для пассажиров

Израильская авиакомпания El Al запустила обновленный клуб постоянных пассажиров Matmid, который впервые будет действовать, как и аналогичные программы лояльности авиакомпаний по всему миру.



Теперь клиенты смогут накапливать неограниченное количество баллов, которые можно конвертировать в количество авиамиль, которые пролетают пассажиры, сообщает Globes.



До последних изменений баллы, набранные клиентами, были действительны только в течение трех лет. В рамках новой программы каждый накопленный балл будет действителен в течение 18 месяцев. При этом срок действия баллов будет автоматически продлеваться еще на 18 месяцев каждый раз, когда член клуба зарабатывает хотя бы один балл за полет или совершает транзакции на сумму не менее 5000 шекелей в месяц по кредитной карте FlyCard.



Новые условия позволят клиентам El Al также использовать новую валюту, которую запустит компания, - "бриллианты". Кроме этого, члены клуба смогут приобретать билеты только за баллы, без дополнительных наличных.



По данным El Al, Клуб часто летающих пассажиров Mastmid насчитывает 2,5 миллиона членов.



"Новая программа лояльности, которую мы запускаем, ставит ее на один уровень с лучшими программами лояльности в мире. Программа приносит пользу нашим активным и лояльным клиентам и дает им гораздо больше, например, неограниченный срок действия баллов, более широкую политику обновлений, более простое использование баллов и более быстрый переход к более высокому статусу", - заявил генеральный директор FlyCard Ронен Гальперин.