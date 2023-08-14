



Цены на прокат автомобилей в Европе упали до самого низкого уровня

Цены на аренду автомобилей этим летом сильно упали, пишет Daily Mail. В среднем аренда автомобиля обойдется примерно в треть меньше, чем в это же время в прошлом году.



Это самые низкие цены на аренду автомобилей в реальном выражении за многие годы — возможно, даже самые дешевые в этом столетии. Теперь у тысяч отдыхающих есть шанс заключить сделку, которая может преобразить их отдых.



Стоимость аренды автомобилей упала так быстро, что некоторые путешественники обнаружили, что могут сэкономить, отменив заказы, сделанные несколько месяцев назад, и перебронировав их по новым ценам.



Причина этого - пандемия. Прокатные компании запаниковали и продали большую часть своих автомобилей, чтобы сократить расходы. Когда запреты на поездки были сняты, они пытались купить замену, но просто не хватало новых автомобилей.



В этом году парк автомобилей для отдыха, наконец, вернулся к норме, и у нуждающихся отдыхающих есть редкий шанс противостоять кризису стоимости жизни. Например, дневная аренда автомобиля в Аликанте, Испания, через Record Go через Holidayextras.com теперь дешевле, чем выпивка в баре на берегу моря — всего 12,72 фунтов стерлингов. А дневная аренда на Мальте так же дешева, как пара сувенирных футболок — 17 фунтов стерлингов (VIP Cars via travelsupermarket.com ).



Но сохраняются огромные различия в ценах между различными компаниями по аренде, классами автомобилей и дополнительными услугами, датами, местами получения и странами.



Аренда автомобиля в некоторых местах просто дороже, чем в других. Аренда автомобиля в Швейцарии обойдется вам в три раза дороже, чем в Испании. Аренда в Канаде в два раза выше, чем в Португалии. И даже базовый бюджетный прокат автомобилей в США может стоить 300 фунтов стерлингов в неделю.



Средние еженедельные цены на аренду автомобилей в основных европейских направлениях в августе этого года составляют почти треть от прошлогодних: в среднем 144 фунта стерлингов в неделю по сравнению с 386 фунтами стерлингов в 2022 году.



