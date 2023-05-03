



Более 50 новых функций и “фишек”: Airbnb радикально обновляется

Airbnb вводит изменения на платформе, чтобы остановить отток пользователей после потока массовых жалоб. Более 50 новых функций и обновлений должны улучшить прозрачность ценообразования на жилье, оплату и доступность. Об этом пишет Bloomberg.



В Airbnb проанализировали миллионы отзывов от пользователей платформы, десятки тысяч сообщений в социальных сетях и разговоры между сотнями тысяч хозяев и гостей для модернизации платформы перед началом летнего сезона путешествий.



Среди обновлений пользователей ждет система, позволяющая видеть в приложении полную стоимость жилья включительно со всеми комиссиями, которые компания планирует снизить, налогами и другими скрытыми взносами. Также гости смогут платить за услуги по частям.



Хозяева получат инструменты, чтобы устанавливать конкурентные цены, добавлять скидки и сравнивать свое объявление с аналогичными в своем регионе. Также они смогут видеть сразу, сколько им заплатят.



Чтобы привлечь молодежь, компания вернется в Airbnb Rooms, где будет более миллиона объявлений со средней ценой $67 за ночь. В таком жилище путешественники будут жить вместе с хозяевами.



Обновления будут касаться и внедрения искусственного интеллекта, который поможет оптимизировать данные о ценах и локациях.



В настоящее время на платформе Airbnb зарегистрированы четыре миллиона хозяев, принявших у себя 1,4 миллиарда гостей.



Во время пандемии коронавируса компания резко потеряла прибыль, но позже наверстала утраченное – в третьем квартале 2022 года Airbnb заработала рекордные $2,88 миллиарда. В этом году компания ожидает более 300 миллионов пользователей.