



Богач пришел в бешенство из-за официанта, которому €500 чаевых - слишком мало

Богатый итальянец возмутился поведением настойчивого официанта в одном из ресторанов в Сен-Тропе, который начал читать клиенту нотации о том, что тот оставил "слишком маленькие" чаевые.



По данным местной газеты Nice Matin, мужчина оставил обслужившему его мужчине 500 евро "на чай", однако этого, как выяснилось, было недостаточно.



Официант преследовал итальянца вплоть до парковки, вычитывая клиента. Он потребовал посетителя ресторана вернуться и добавить еще столько же, чтобы получило 20% от общей суммы заказа.



Клиента это настолько оскорбило, что тот сказал своему другу, мол, больше ноги его не будет в Сен-Тропе.



Что примечательно, на требование платить непомерно огромные чаевые жалуются туристы и на других курортах "Французской Ривьеры". В некоторых заведениях требуют минимум 1500 евро.