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Бен-Гурион работает в штатном режиме: отчет
15.10.2023 12:22 Алина Груднева

Бен-Гурион работает в штатном режиме: отчет

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать в обычном режиме.

По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщили в Управлении аэропортов Израиля.

Согласно отчету, с прошлой субботы, 7 октября по 14 октября в Израиль въехали 165 574 человек.

По состоянию на 15 октября, ожидается, что через Бен-Гурион пройдут 41 200 пассажиров. Ожидается 290 входящих и исходящих рейсов. По оценке, 18 100 пассажиров прибудут в Израиль 128 рейсами, включая спасательные. Кроме того, в Израиле приземлятся восемь частных рейсов для эвакуации.

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