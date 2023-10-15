



Бен-Гурион работает в штатном режиме: отчет

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать в обычном режиме.



По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщили в Управлении аэропортов Израиля.



Согласно отчету, с прошлой субботы, 7 октября по 14 октября в Израиль въехали 165 574 человек.



По состоянию на 15 октября, ожидается, что через Бен-Гурион пройдут 41 200 пассажиров. Ожидается 290 входящих и исходящих рейсов. По оценке, 18 100 пассажиров прибудут в Израиль 128 рейсами, включая спасательные. Кроме того, в Израиле приземлятся восемь частных рейсов для эвакуации.