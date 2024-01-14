



Южная Корея готова к выпуску новых управляемых ракет

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи объявила о планах массового производства новых тактических управляемых ракет Chungum с 2024 по 2031 год.



Эти ракеты также также известные как TAipers. Новое оружие готово заменить противотанковые ракеты TOW производства США, которые находятся на вооружении в корейской армии.



Ракета предназначена для запуска с легких ударных вертолетов и наземных платформ. Она может выполнять миссии по нанесению ударов по целям как на линии прямой видимости (LOS), так и при отсутствии прямой видимости (NLOS).



