



WhatsApp расширяет возможности

В последней бета-версии WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями с пользователями других мессенджеров, включая Telegram и Discord.



Новый раздел приложения, названный "Сторонние чаты", позволяет добавлять чаты из различных мессенджеров. В этом разделе можно получать сообщения даже от тех аккаунтов, которые не зарегистрированы в WhatsApp.



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Разработчики сообщают, что в будущем планируется добавить поддержку других популярных мессенджеров, таких как Viber, iMessage и Signal. Функция находится на стадии тестирования, а ее полноценный запуск ожидается в ближайшем обновлении приложения.

