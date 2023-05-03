



Всемирный экономический форум: ИИ повлияет на работу для четверти сотрудников

Развитие искусственного интеллекта и цифровизации ускорит изменения в работе для более 26 миллионов работников в течение пяти следующих лет – канцелярская работа будет приходить в упадок, а спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности будет расти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума.



Искусственный интеллект станет причиной турбулентности на рынке труда, поэтому многие профессии, связанные с анализом, логистикой, бухгалтерией, продажами и т.п., автоматизируются. В то же время рост занятости будет наблюдаться в аналитике обширных данных, управлении технологиями и кибербезопасности.



Приблизительно 75% опрошенных компаний заявили, что хотят ввести искусственный интеллект в течение пяти лет в свою работу. В исследовании Всемирного экономического форума опросили более 800 компаний, в которых всего работают 11,3 миллиона рабочих в 45 экономиках мира.



Еще один фактор изменений в работе – переход на экологически чистую энергию и перераспределение глобальных цепочек снабжения. Инвестиции в эти отрасли способствуют созданию новых рабочих мест для соответствующих специалистов.



Предыдущее исследование от Goldman Sachs свидетельствует, что достижения в области искусственного интеллекта могут привести к автоматизации четверти выполняемой в США и Еврозоне работы. Технологии могут увеличить мировой ВВП на 7%, но и привести к автоматизации человеческого труда, что сократит рабочие места.



Между тем, компания Google уже работает над искусственным интеллектом, который мог бы анализировать ультразвуковые медицинские показания и лечить рак. В Колумбии судья Хуан Мануэль Падилья воспользовался чат-ботом ChatGPT, чтобы вынести приговор, а в Кувейте телепрограмму новостей читает ведущая, созданная искусственным интеллектом. А IBM приостановит набор сотрудников на работу, которую может выполнять ИИ.